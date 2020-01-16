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Миллионерша из "Дома-2" оттопырила пышный зад

Миллионерша из "Дома-2" оттопырила пышный зад
Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly
продолжениеБюст наружу: звезда "Дома-2" разделась на крыше
Развод для стильной брюнетки стал поводом начать новую жизнь

Нелли Ермолаева не собирается грустить после развода. Звезда решительно вступила в бой с последствиями долгих праздников. Бывшая участница "Дома-2" качает железо в спортзале и выглядит великолепно.

"Две недели спорта и я уже вижу результат...через месяц вы меня не узнаете ....", – пообещала брюнетка на своей страничке в Instagram. На фотографии Нелли предстала в самом выгодном ракурсе: звезда выпятила ягодицы, предоставив всем заинтересованным полюбоваться ее упругой пятой точкой.

Немедленно нашлись злопыхатели, которым не понравилось, что делает Ермолаева: "В таких кедах... не кто не занимается", "еще и с распущенными чужими волосами по колено", "чтоб живот прикрыть", "И кому это интересно, дурында???"

Впрочем, пылкие поклонники защитили свою звезду от нападок и поддержали ее: "Ты и так идеальнее некуда! Всегда следишь за собой", "Нелли, ты моя мотивация!", "вот так должны после развода заниматься женщины,а не слюны ныть .....жизнь продолжается", "Какая умница и красотка" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

В декабре прошлого года Нелли объявила, что ее брак с бизнесменом Кириллом Андреевым рухнул. Супругов считали идеальной парой.

Валентина МАЙОРОВА

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