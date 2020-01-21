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Ведущую "Дома-2" обсмеяли за дряхлую грудь

Ведущую "Дома-2" обсмеяли за дряхлую грудь
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Знаменитость поплатилась за фото в купальнике

Ольга Орлова показала тело на отдыхе. Ведущая скандальной телестройки снялась у бассейна в купальнике, который подчеркнул ее грудь. В комментариях пользователи били единогласны – тело Орловой выглядит идеально. Не согласиться с мнением большинства решили несколько критиков.

Они обсмеяли Ольга Орлову за голос, дряхлую, по их мнению, грудь и обвинили в использовании фотошопа.

"Какая красавица? Отфотошопилась, гнусный голос, вечно грудь дряхлую прячет цепочками, цепочки на руке. Стремная, противная баба." - прошелся по внешности Орловой критик.

Сама звезда "Дома-2" на злой комментарий никак не отреагировала, тем более, что комплиментов она получила гораздо больше.

"Оля, Вы потрясающе выглядите!", "Идеальная", "Такая хорошенькая", "Совсем девчонка! Вас задавали вопрос о макияже, так мне кажется, что без него вас не пустят ни в одно "взрослое" место, вроде того же ресторана, спросят "где взрослые?!" – высказались подписчики в Инстаграм Орловой.

Ранее Ольга Орлова сжала большую грудь в цепях. 

Дарья ПЕТРОВА

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