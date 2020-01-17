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Ведущая "Дома-2" сжала большую грудь в цепях

Ведущая "Дома-2" сжала большую грудь в цепях
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Звезда телестройки открыла декольте на съемках

Ольга Орлова снова выставила напоказ свои пышные формы. На этот раз ведущая скандального шоу слегка сжала грудь, украшенную цепями. После этого ее формы, по мнению подписчиков соцсети, стали выглядеть еще соблазнительнее.

Фанатов бывшей солистки "Блестящих" в Инстаграм восхищает не только ее эффектная внешность, но и ее внутренние качества. Комментаторы засыпали ведущую "Дома-2" комплиментам и выразили надежду, что в ее личной жизнь все, наконец, наладилось.

"Олечка, какая же вы хорошенькая! Вы просто ангел!", "Оля, Вы мудрая женщина, желаю Вам всего самого светлого, Вы очень добрая и классная", "Очень красивая, живая, сексуальная, умная, благородная", "Как мне нравятся эти цепочки на груди", "Куколка", – оценили они артистку на фото.

В конце 2019 г. Ольгу Орлову заметили в компании мужчины, затем и сама обнаженная знаменитость заговорила о любви. Ранее в интернете обсуждали необычный цвет лица звезды.

Дарья ПЕТРОВА

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