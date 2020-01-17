Избранник звезды "Дома-2" зарабатывает намного меньше, чем она

Алена Водонаева раскрыла интимные подробности своего романа с молодым хоккеистом. Телеведущая рассказала, что новый возлюбленный полностью удовлетворяет ее желания.

"Вечером у меня секс по расписанию", – поделилась она в интервью для YouTube-шоу "Ковальский". И добавила, что имя 23-летнего спортсмена афишировать не будет.

Звезда "Дома-2" также отметила, что замуж пока не собирается – ее отношения с любовником легкие и непринужденные, – к тому же хоккеист зарабатывает намного меньше, чем телеведущая. "Замуж я не пойду за молодого, у которого нет денег", – заключила брюнетка.

С бывшим мужем Водонаева порвала сама. Развелись они из-за финансового вопроса: телеведущая, по ее же словам, сама тянула семью. Позже звезда призналась, что мечтает заняться сексом втроем и покрасовалась в плотно облегающем ее гибкую фигуру латексном комбинезоне.