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Водонаева отказалась от свадьбы с бедным любовником

Водонаева отказалась от свадьбы с бедным любовником
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
продолжениеГолая звезда "Дома-2" засветила свою розочку в ванне
Избранник звезды "Дома-2" зарабатывает намного меньше, чем она

Алена Водонаева раскрыла интимные подробности своего романа с молодым хоккеистом. Телеведущая рассказала, что новый возлюбленный полностью удовлетворяет ее желания.

"Вечером у меня секс по расписанию", – поделилась она в интервью для YouTube-шоу "Ковальский". И добавила, что имя 23-летнего спортсмена афишировать не будет.

Звезда "Дома-2" также отметила, что замуж пока не собирается – ее отношения с любовником легкие и непринужденные, – к тому же хоккеист зарабатывает намного меньше, чем телеведущая. "Замуж я не пойду за молодого, у которого нет денег", – заключила брюнетка.

С бывшим мужем Водонаева порвала сама. Развелись они из-за финансового вопроса:  телеведущая, по ее же словам, сама тянула семью. Позже звезда призналась, что мечтает заняться сексом втроем и покрасовалась в плотно облегающем ее гибкую фигуру латексном комбинезоне.

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Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Карина СИРАЗОВА

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