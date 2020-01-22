Экс-участница телестройки сильно похудела

Виктория Романец поделилась секретом подтянутой фигуры. За последние несколько лет девушка сильно похудела и привела свое тело в тонус. "Я конечно не самая спортивная в мире, но своим телом очень довольна", – призналась звезда "Дома-2" на своей странице в Инстаграм.

Чтобы подписчики смогли увидеть результаты ее трудов, она опубликовала несколько снимков, где отчетливо видна разница – какой была раньше и чего достигла сейчас. На архивных фотографиях экс-участница телепроекта позирует в купальнике и обтягивающих платьях, и можно разглядеть, что тогда формы девушки были другими. Некоторые кадры, судя по подписям, сделаны в 2015 году.

"Виктория, Вы отличный мотиватор!", "Ты мне нравилась как тогда, так и сейчас", "Помню тебя пышечкой", "Круто и честно", "Виктория, ты очень красивая, и фигура шикарная. Ты лучшая", "Очень крутой результат, огнище", "Тело что надо",

– похвалили девушку в комментариях. Подписчики восхитились не только фигурой брюнетки, но и ее честностью и открытостью.

Во время участия в шоу девушка была обладательницей довольно пышных форм из-за чего терпела массу насмешек. Тогда она всерьез занялась фигурой и похудела более чем на 10 килограммов. Сейчас звезда "дома-2" активно занимается в спортзале и пропагандирует здоровый образ жизни, а ее стройное тело стало предметом восхищения многих поклонников.

Ранее Виктория Романец показала грудь в бассейне.