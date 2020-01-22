Бородиной поставили диагноз после жалоб на здоровье
Ксения Бородина пожаловалась на ухудшение здоровья. Телеведущая опубликовала снимок, на котором она позирует в кожаной мини-юбке баклажанового цвета и легкой бежевой блузе с орнаментом. В описании к посту звезда телестройки призналась, что практически не спит и находится в состоянии постоянной тревоги.
"Не могу сказать, что, что-то плохое происходит, все вроде в норме и дома и на работе, но состояние тревоги не покидает меня",
– разоткровенничалась она. И предположила, что на здоровье, вероятно, повлияла погода и постоянная смена часовых поясов.
"Панические атаки", – поставили диагноз Ксении подписчики. Они поддержали телеведущую и сообщили, что многие страдают из-за тревожности.
Некоторые тут же стали дали совет знаменитости и шутили: "Разберетесь с тем, что происходит в голове, и не придется употреблять таблетки!", "Коньячка перед сном, может поможет". Не обошлось и без едких замечаний. "Убей свою зависть, пожалуйста, и тогда будешь сладко спать", – порекомендовали комментаторы, добавив, что звезда не может смириться с успехом ее коллеги Ольги Бузовой.
Фанаты не только беспокоились о здоровье любимицы, но и восхищались тем, как она выглядит на снимке: "Изумительная", "Красивая", "Очень радует глаз".
Ранее Ксению Бородину унизили за фото в огромных трусах. До этого ведущая "Дома-2" оголила грудь.
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