Ведущая "Дома-2" страдает от постоянной тревоги

Ксения Бородина пожаловалась на ухудшение здоровья. Телеведущая опубликовала снимок, на котором она позирует в кожаной мини-юбке баклажанового цвета и легкой бежевой блузе с орнаментом. В описании к посту звезда телестройки призналась, что практически не спит и находится в состоянии постоянной тревоги.

"Не могу сказать, что, что-то плохое происходит, все вроде в норме и дома и на работе, но состояние тревоги не покидает меня",

– разоткровенничалась она. И предположила, что на здоровье, вероятно, повлияла погода и постоянная смена часовых поясов.

"Панические атаки", – поставили диагноз Ксении подписчики. Они поддержали телеведущую и сообщили, что многие страдают из-за тревожности.

Некоторые тут же стали дали совет знаменитости и шутили: "Разберетесь с тем, что происходит в голове, и не придется употреблять таблетки!", "Коньячка перед сном, может поможет". Не обошлось и без едких замечаний. "Убей свою зависть, пожалуйста, и тогда будешь сладко спать", – порекомендовали комментаторы, добавив, что звезда не может смириться с успехом ее коллеги Ольги Бузовой.

Фанаты не только беспокоились о здоровье любимицы, но и восхищались тем, как она выглядит на снимке: "Изумительная", "Красивая", "Очень радует глаз".

Ранее Ксению Бородину унизили за фото в огромных трусах. До этого ведущая "Дома-2" оголила грудь.