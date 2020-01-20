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"Соблазнительница": ведущая "Орла и решки" разделась в джунглях

"Соблазнительница": ведущая "Орла и решки" разделась в джунглях
Регина Тодоренко. Фото:instagram.com/reginatodorenko
Телезвезда обнажила стройные ноги

Регина Тодоренко похвасталась своим телом у бассейна. Ведущая популярного шоу о путешествиях присела у воды в купальнике, который позволяет рассмотреть ее фигуру. Комментаторы в восторге не только от тела Тодоренко, которое им кажется идеальным, но и от потрясающего вида джунглей вокруг.

В комментариях в Инстаграм, где звезда "Орла и решки" разместила фото, поклонники отметили, что после родов она стала выглядеть еще привлекательнее.

"Шикарная девушка", "Соблазнительница", "Богиня джунглей", "Чудесный вид", "Как же красиво", "После рождения ребенка только лучше стала", "Мотивирующее фото", "Очень красиво", "Шикарно выглядишь, Регина", – похвалили девушку в комментариях.

Напомним, в 2018 году Тодоренко родила ребенка от музыканта Влада Топалова, а свадьбу знаменитости отпраздновали в 2019 году.

Жена Влада Топалова считается одной из самых привлекательных ведущих шоу "Орел и решка". Ранее "Утро" публиковало самые горячие фотографии Регины Тодоренко. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В джунглях раздеваться нельзя... Там вагнеровцы бродят!
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