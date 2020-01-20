Телезвезда обнажила стройные ноги

Регина Тодоренко похвасталась своим телом у бассейна. Ведущая популярного шоу о путешествиях присела у воды в купальнике, который позволяет рассмотреть ее фигуру. Комментаторы в восторге не только от тела Тодоренко, которое им кажется идеальным, но и от потрясающего вида джунглей вокруг.

В комментариях в Инстаграм, где звезда "Орла и решки" разместила фото, поклонники отметили, что после родов она стала выглядеть еще привлекательнее.

"Шикарная девушка", "Соблазнительница", "Богиня джунглей", "Чудесный вид", "Как же красиво", "После рождения ребенка только лучше стала", "Мотивирующее фото", "Очень красиво", "Шикарно выглядишь, Регина", – похвалили девушку в комментариях.

Напомним, в 2018 году Тодоренко родила ребенка от музыканта Влада Топалова, а свадьбу знаменитости отпраздновали в 2019 году.

Жена Влада Топалова считается одной из самых привлекательных ведущих шоу "Орел и решка". Ранее "Утро" публиковало самые горячие фотографии Регины Тодоренко.