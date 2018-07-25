Артист объявил о помолвке

Певец сделал предложение своей девушке – ведущей передачи "Орел и решки" Регине Тодоренко. Это произошло во время отдыха пары во Франции, о чем стало известно из Instagram.

"Согласна?" – спросил Влад в подписи под фото, на котором они вдвоем. А Регина показывает руку с кольцом на пальце.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 25 Июл 2018 в 5:42 PDT

Поклонники пришли в восторг. Они кричали: "Ура!" и поздравляли влюбленных. "Так здорово! Такая красивая пара!", "Класс!", "Очень рада за Вас! Cовет да любовь!" – пожелали фанаты Топалова.

Регина ответила любимому "да" почти сразу – через несколько минут. И поместила фото, на котором целуется с женихом.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 25 Июл 2018 в 5:44 PDT

"Пусть будет крепким ваш союз!", "Будьте счастливы!", "Супер! Обалдеть!" – откликнулись подписчики ее странички.

Прокомментировали событие и коллеги звездной пары. Регину и Влада уже поздравили Сергей Лазарев, Виктория Дайнеко, Юлианна Караулова и другие артисты, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Топалов и Тодоренко познакомилась летом прошлого года, когда вместе работали в театре. Слухи об их романе поползли осенью, а зимой появились первые совместные фотографии влюбленных в социальных сетях.

Официально Регина и Влад объявили о своих отношениях неделю назад, напоминает телеканал "360". Они дебютировали как пара на вечеринке Glamour 20 июля, пишет журнал Hello.