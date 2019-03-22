Известная телеведущая покорила эротикой

Звезда программы "Орел и решка" догнала сексапильных знаменитостей

После родов Регина Тодоренко быстро похудела и выглядит ослепительно. В этом можно убедиться, глядя на снимок, который она опубликовала в Instagram. На нем украинская теледива позирует в довольно смелом виде. Подписчики в ударе, и есть от чего.

В камочка одета в полностью открытый купальник с глубочайшим декольте. И позирует в такой пикантной позе, что ее грудь можно рассмотреть во всей обнаженной красе.

"Была в Абу-Даби. Что могу сказать, город не видела... была только в Феррари-парке, успела прокатиться на 3 горках, а там около 18 аттракционов... Но пока с детьми только так... По другому я еще не умею, но буду учиться",

– поделилась красотка впечатлениями. Затем порассуждала о привлекательном для нее "стиле жизни парижских дам", которые не носятся с детьми "как наседки". Звезду украинского ТВ интересует, "как они это делают, совмещая материнство и работу без какого либо ущерба".

А ее фанатов волнует совсем другое. Отметив, как счастливо выглядит Тодоренко, они больше обсуждали ее прелести. Больше других возбудились, конечно, мужчины:

"Зачем так эротично?", "Вот это грудь", "Ох, Региночка, ох шалунья", "Можно такую же фотку с этого ракурса, только сзади?", "Зачем так эротично?", "Декольте", "Реджи! И с таким фото ты думаешь, что все сразу стали думать про воспитание детей?".

В июле прошлого года стало известно о помолвке украинской телеведущей, певицы и композитора, наиболее известной по телепередаче "Орел и решка" Регины Тодоренко с российским певцом, экс-солистом группы "Smash!!" Владом Топаловым.

В октябре артисты поженились. А в начале декабря у известных супругов родился сын, которого назвали Михаилом – в честь деда по отцу.

После родов молодая мама рассказала о возникших у нее проблемах со здоровьем. И заявила, что его подкосил рабочий график. Красотка призналась в соцсети, что, если и дальше будет трудиться в таком темпе, то может лишиться груди.

Однако спустя время поделилась секретом, как приводила себя в форму после родов. Судя по новому кадру ясно видно, что старания Регины были не напрасны...