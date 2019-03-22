Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Известная телеведущая покорила эротикой

Регина Тодоренко. Фото: www.globallookpress.com
Звезда программы "Орел и решка" догнала сексапильных знаменитостей

После родов Регина Тодоренко быстро похудела и выглядит ослепительно. В этом можно убедиться, глядя на снимок, который она опубликовала в Instagram. На нем украинская теледива позирует в довольно смелом виде. Подписчики в ударе, и есть от чего.

В камочка одета в полностью открытый купальник с глубочайшим декольте. И позирует в такой пикантной позе, что ее грудь можно рассмотреть во всей обнаженной красе.

"Была в Абу-Даби. Что могу сказать, город не видела... была только в Феррари-парке, успела прокатиться на 3 горках, а там около 18 аттракционов... Но пока с детьми только так... По другому я еще не умею, но буду учиться",

– поделилась красотка впечатлениями. Затем порассуждала о привлекательном для нее "стиле жизни парижских дам", которые не носятся с детьми "как наседки". Звезду украинского ТВ интересует, "как они это делают, совмещая материнство и работу без какого либо ущерба".

А ее фанатов волнует совсем другое. Отметив, как счастливо выглядит Тодоренко, они больше обсуждали ее прелести. Больше других возбудились, конечно, мужчины:

"Зачем так эротично?", "Вот это грудь", "Ох, Региночка, ох шалунья", "Можно такую же фотку с этого ракурса, только сзади?", "Зачем так эротично?", "Декольте", "Реджи! И с таким фото ты думаешь, что все сразу стали думать про воспитание детей?". 

В июле прошлого года стало известно о помолвке украинской телеведущей, певицы и композитора, наиболее известной по телепередаче "Орел и решка" Регины Тодоренко с российским певцом, экс-солистом группы "Smash!!"  Владом Топаловым.

В октябре артисты поженились. А в начале декабря у известных супругов родился сын, которого назвали Михаилом – в честь деда по отцу. 

После родов молодая мама рассказала о возникших у нее проблемах со здоровьем. И заявила, что его подкосил рабочий график. Красотка призналась в соцсети, что, если и дальше будет трудиться в таком темпе, то может лишиться груди.

Однако спустя время поделилась секретом, как приводила себя в форму после родов. Судя по новому кадру ясно видно, что старания Регины были не напрасны...

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей