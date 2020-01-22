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"Такая аппетитная": звезда "Дома-2" расстегнула комбинезон перед камерой

"Такая аппетитная": звезда "Дома-2" расстегнула комбинезон перед камерой
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/
Бывшая участница проекта продемонстрировала стройную фигуру

Дарья Пынзарь – одна из самых популярных выпускниц "Дома-2". После ухода с проекта блондинка привлекает аудиторию в том числе и откровенным снимками. На одном из них она позировала на полу с голыми ногами, при этом верхнюю часть наряда расстегнула перед фотографом. Чтобы пышная грудь не выпала, Пынзарь пришлось держать наряд руками.

Пока одни поклонники восхищаются красотой бывшей участницы "Дома-2", другие не могут забыть конфуз Дарьи. Недавно Пынзарь вместе с супругом ездила в Париж, о чем активно рассказывала подписчикам. В одном из видео блондинка неправильно назвала Эйфелеву башню, чем насмешила поклонников.

Комментарии пользователей Дарью, похоже, задели: "когда не спрашивают твое мнение, а ты говоришь...как это называется?" – написала она в Инстаграм.

Подписчики под соблазнительным фото принялись защищать Пынзарь и всячески расхваливать ее внешность.

"Шикарная женщина! Восхищаюсь вами", "Фильм "Волк с Уол стрит напоминает", "Красотулечка", "Вульгарно", "Какие длинные ноги", "Даша, такая ты аппетитная", "Красивая девушка", "Ноги бесконечные", – написали комментаторы в социальных сетях Дарья Пынзарь.

Ранее Дарья Пынзарь похвасталась пышной грудью в ванне. 

Дарья ПЕТРОВА

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