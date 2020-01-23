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Звезде "Дома-2" в платье-ниточках посоветовали худеть

"Майкл Джексон": звезде "Дома-2" посоветовали изменить внешность
Катя Жужа. Фото: instagram.com/katyajuja555
Пикантный наряд позволил в деталях рассмотреть фигуру

Катя Жужа прилетела со знойных мальдивских пляжей в зимнюю Москву. Однако радовать новыми фотографиями своих поклонников звезда "Дома-2" не спешит. Вместо этого она выложила снимок, сделанный на берегу бирюзового океана. На фото Катя, одетая в пляжное платье из ниточек, обнимает свою дочку. Поклонники решили, что Жужа растолстела за время отдыха на райских островах.

"Катенька, не хотите похудеть немного?" – ехидно спросила одна из подписчиц телеведущей на ее страничке в Instagram. Впрочем, дива проигнорировала этот комментарий.

А один из комментаторов и вовсе написал: "Майкл Джексон". Катю эта реплика очень удивила, о чем она немедленно сообщила. Однако подписчики решили, что это комплимент. 

Однако большинство считает, что и Катя, и ее дочка выглядят очень мило: "Две красавицы как две подружки Катя, по Вам не скажешь, что у Вас уже такая взрослая дочь , шикарно выглядишь", "Какие девчули", "Жужжа и Жужжа 2 близнецы" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее появились слухи о том, что Катя беременна от женатого мужчины – супруга ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной. 

Валентина МАЙОРОВА

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