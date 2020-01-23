"Ужасные дойки": звезда "Дома-2" вывалила огромную грудь
Розалия Райсон показала свою грудь после пластической операции. Она опубликовала фотографии, на которых позирует в майке кислотно-зеленого цвета, открывающей огромный бюст.
"Можно гордиться собой и все-таки исправлять недостатки. Тут нет никакого противоречия!" – написала 22-летняя звезда "Дома-2"под снимком в Инстаграм. А также призналась, что не стесняется демонстрировать новую грудь и довольна своим решением ее увеличить.
Подписчики поделились впечатлениями об изменившемся теле участницы телестройки. Они раскритиковали девушку, назвав ее новую грудь чересчур огромной, и сказали, что блондинка смотрится намного старше своего возраста: "Ужасные дойки", "Кстати, выглядишь ты на 35", "Это не грудь, это вымя", "Для 45 лет прекрасно выглядит".
Впрочем, нашлись и те, кого новая фигура участницы "Дома-2" восхитила. "Очень красиво!", "Операция пошла тебе на пользу!", "Розочка, выглядишь сногсшибательно", "Розочка не трепай мужикам нервы своими прелестями, из головы целый день не лезут", "Хороша", "Грудь – топ".
Розалия Райсон рассказала о том, что сделала операцию по увеличению груди в декабре 2019 года. В Сети изменения сразу же восприняли в штыки и напомнили, что случится с таким огромным бюстом в старости. Блондинку, впрочем, это не беспокоит – Райсон часто хвастается телом на фото в соцсетях.
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