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"Баба Яга": звезду "Дома-2" в купальнике унизили за костлявые ноги

Розалия Райсон. Фото: instagram.com/miss__rozaliia
Девушке посоветовали срочно бежать в спортзал

Розалия Райсон поделилась новыми фотографиями со своего отдыха. Звезда "Дома-2" продемонстрировала роскошную грудь и весьма необычный купальник, однако большинство ее поклонников обратило внимание вовсе не на это. Комментаторы пришли в ужас от худеньких ножек девушки.

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Публикация от Розалия Райсон️ Дом-2 (@miss__rozaliia)

"Баба-яга костяная нога, жуть", "Ноги, извини Роза, но очень худые, я думаю ты и сама это видишь", "Тельце подростка,а тити тетки", "Если честно на этой фотографии на анарексичку похожа что то похудела сильно", "Розочка, какие у Вас тоненькие ножки.....", "Смотреть не нашто!одни кожаные и кости!", "Ножки макароненки", –

написали подписчики под постом Розы в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Поклонники посоветовали Розалии отправиться в спортзал, подкачать мышцы и побольше есть.

Валентина МАЙОРОВА
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