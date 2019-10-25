Девушке посоветовали срочно бежать в спортзал

Розалия Райсон поделилась новыми фотографиями со своего отдыха. Звезда "Дома-2" продемонстрировала роскошную грудь и весьма необычный купальник, однако большинство ее поклонников обратило внимание вовсе не на это. Комментаторы пришли в ужас от худеньких ножек девушки.

"Баба-яга костяная нога, жуть", "Ноги, извини Роза, но очень худые, я думаю ты и сама это видишь", "Тельце подростка,а тити тетки", "Если честно на этой фотографии на анарексичку похожа что то похудела сильно", "Розочка, какие у Вас тоненькие ножки.....", "Смотреть не нашто!одни кожаные и кости!", "Ножки макароненки", –

написали подписчики под постом Розы в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Поклонники посоветовали Розалии отправиться в спортзал, подкачать мышцы и побольше есть.