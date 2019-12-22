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Звезду "Дома-2" растоптали из-за переделанного бюста

Звезду "Дома-2" растоптали из-за переделанного бюста
Розалия Райсон. Фото: instagram.com/miss__rozaliia
Участница телестройки похвасталась новой грудью

Розалия Райсон сделала операцию на бюсте. Звезда шоу "Дом-2" изменила форму своих прелестей. Девушка рассказала подписчикам в Инстаграм, как проходит процесс реабилитации. По ее словам, она чувствует себя прекрасно. Однако интернет-пользователи не поняли, зачем она легла под нож хирурга.

"Сексом нельзя заниматься целый месяц. Но понятное дело, нарушаю",

– призналась в видео Райсон, которая недавно вышла замуж за другого участника телестройки Андрея Шабарина.

Подписчики накинулись на звезду "Дома-2":

"*** [зачем] себя уродовать? Чё там мужики увидели красоту? Ты сейчас ужас, а с годами будешь ещё хуже", "но в старости все отвиснет вот увидишь", "Ну все, к эскорту готова. Весь товар выложила, что то толи шорты, то ли юбка длинновата, картинку портит", "Роза, а зачем было делать теперь операцию? Сначала надо было родить, прокормить грудью ребёнка, а потом уже сделать эту операцию, где логика?", "Розик смотри с сексом не нарушай, а то сиськи спустятся не дай бог".

Впрочем, поклонники встали на защиту Розалии. Фанаты уверены, что Райсон – одна из самых горячих участниц телепроекта "Дом-2".

Ранее звезда шоу "Дом-2" Райсон покрутила ягодицами в купальнике. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Боже, вылитая Лябурда! Похоже один дохтур перетягивал им москьки и накачивал губы! Мерзкие бабы!
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