Звезда "Дома-2" распласталась в подъезде с задранной юбкой
Мария Кохно устроила настоящее шоу в подъезде жилого дома. Звезда шоу "Дом-2" сначала дефилировала по лестничной площадке и сбросила с себя шубу, а потом распласталась на полу. При этом короткая юбка Кохно задралась вверх.
В комментариях к подобному шоу отнеслись неоднозначно. Если пышными формами звезды "Дома-2" в Инстаграм восхищаются, то место для видео показалось подписчикам странным. Они не понимают, зачем блондинка легла на пол в подъезде.
"Тот момент, когда счастлива. Заметили изменения?) Как думаете, что произошло в моей жизни нового?" – обратилась Мария к поклонникам под видео.
Подписчики решили, что на видео Кохно хвастается всем своей новой шубой (орфография и пунктуация сохранены).
"Ты хорошая скрипачка! Зачем тебе все это реклама позирование?", "Мария! Волосы шикарные!", "Шубу купила", "Шуба новая и волосы", "В коридоре у каких-то дверей валятся это СЧАСТЛИВА?", "Мужик появился", "Это в подъезде каком-то? Не пойму", "Маша. Честно скажу, ты красавица но волосы длинные как будто толстят тебя", - высказались свое мнение подписчики Кохно.
До этого звезда шоу "Дом-2" расстегнула комбинезон передкамерой.
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