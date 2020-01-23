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Звезда "Дома-2" распласталась в подъезде с задранной юбкой

Звезда "Дома-2" распласталась в подъезде с задранной юбкой
Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Бывшая участница телестройки сбросила одежду перед камерой

Мария Кохно устроила настоящее шоу в подъезде жилого дома. Звезда шоу "Дом-2" сначала дефилировала по лестничной площадке и сбросила с себя шубу, а потом распласталась на полу. При этом короткая юбка Кохно задралась вверх.

В комментариях к подобному шоу отнеслись неоднозначно. Если пышными формами звезды "Дома-2" в Инстаграм восхищаются, то место для видео показалось подписчикам странным. Они не понимают, зачем блондинка легла на пол в подъезде.

"Тот момент, когда счастлива. Заметили изменения?) Как думаете, что произошло в моей жизни нового?" – обратилась Мария к поклонникам под видео.

Подписчики решили, что на видео Кохно хвастается всем своей новой шубой (орфография и пунктуация сохранены).

"Ты хорошая скрипачка! Зачем тебе все это реклама позирование?", "Мария! Волосы шикарные!", "Шубу купила", "Шуба новая и волосы", "В коридоре у каких-то дверей валятся это СЧАСТЛИВА?", "Мужик появился", "Это в подъезде каком-то? Не пойму", "Маша. Честно скажу, ты красавица но волосы длинные как будто толстят тебя", - высказались свое мнение подписчики Кохно.

До этого звезда шоу "Дом-2" расстегнула комбинезон передкамерой. 

Дарья ПЕТРОВА

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