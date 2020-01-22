Тело певицы неожиданно изменилось

Анна Седокова показала подписчикам свой образ, в котором она снималась в новом клипе. Тело звезды было прикрыто пластиковым костюмом. При этом на наряде специально была сделала грудь с выступающими сосками – ее Седокова и сняла крупным планом.

"Наряд как из программы для взрослых", – прокомментировала свой образ певица.

Для съемок нового видео к голове певицы прикрепили искусственную косу. А после стилист начал поджигать волосы, чтобы сделать образ идеальным.

"Если вы думаете, что мы ничем тут не занимаемся, то нет, мы жжем мои волосы", добавила Анна Седокова.

Первая часть съемок, как рассказала сама артистка, завершена, теперь осталось снять самые "жаркие кадры". Пока знаменитость не раскрывает все подробности нового клипа, а поклонники Седоковой признаются, что видео ждут с нетерпением.

До этого Анна Седокова публиковала в Инстаграм видео, в котором снималась вместе с Андреем Малаховым. После певица призналась телеведущему в любви и извинилась перед его женой.