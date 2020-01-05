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Анна Седокова снялась в кровати, едва прикрыв роскошную грудь. Снимок появился в ее Инстаграм. На фото томная артистка позирует с распущенными огненно-рыжими волосами, закрыв глаза.
Сексуальная звезда возбудила мужчин – в комментариях они разошлись не на шутку, засыпав красотку не только комплиментами, но и непристойными предложениями. Впрочем, завелись и женщины. Но по другому поводу – Седоковой посоветовали быть скромнее (орфография и пунктуация сохранены).
"Грудь больше нужно показывать, она красивая" "Как всегда Богиня" "Прелесть" "Боже мой, какой крутой цвет волос Анна, вы бомба" "Анна где твоя скромность ?" – пишут пользователи.
Ранее Седокова устроила сексуальные танцы в блестящем наряде.
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