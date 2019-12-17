Экс-солистка "ВИА Гры" устроила сексуальные танцы в блестящем наряде

Анна Седокова накануне отметила день рождения – ей исполнилось 37 лет. Торжество получилось веселое и пышное, на нем побывали многие звезды. Виновница торжества в искрящемся длинном платье с глубоким декольте, из которого едва не выпадала ее пышная грудь, принимала поздравления.

Несколько дней назад певица жаловалась, что не может найти место для празднования дня рождения, так как все рестораны оказались заняты под новогодние корпоративы. Однако поиски увенчались успехом, и вечеринка удалась на славу. Бывшую солистку группы "ВИА Гра" поздравили словами, песнями и танцами. Гости и именинница веселились от души. Анна Семенович зажигательно станцевала с виновницей торжества.

Позже виртуозный повар колдовал над мясом, которое в итоге получилось "с огоньком". Прямо на блюде вспыхнул настоящий костер.

Анна осталась довольна и после торжества сказала, что у нее никогда не было такого дня рождения, и поблагодарила всех. "Я просто хочу сказать спасибо... За возможность быть услышанной, менять судьбы, украшать жизни, любить и быть любимой. Спасибо! Я вас крепко крепко обнимаю", – написала она под свежим фото в соцсети.

Певицу поздравили многочисленные поклонники и знаменитости. Жасмин, Николай Басков, Анна Семенович, Рита Дакота, Оскар Кучера, Ольга Бузова, Зара и многие другие адресовали массу теплых слов. Ей желали "счастья огромного и бескрайнего", чтобы "все мечты стали явью", и море любви.

Не остался в стороне и возлюбленный звезды. Он адресовал ей трогательное послание: "Может ли день быть более особенным, чем весь тот особенный день, который я провел с тобой? Да, может: с Днем рождения, любовь моя. Не забудь задуть свечи и загадать желание! Это может быть что угодно, но не трать свое желание на то, чтобы просить меня любить тебя еще больше. Потому что это почти невозможно! Еще раз – с Днем Рождения, моя настоящая любовь".

Ранее Анна Седокова показалась в микротрусах и узком лифчике.