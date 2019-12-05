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"Плод нашей любви": Седокова сделала громкое заявление

"Плод нашей любви": Седокова сделала громкое заявление
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" дала повод для слухов о своей четвертой беременности

Анна Седокова, у которой уже несколько месяцев длится роман с баскетболистом Янисом Тиммой, взбудоражила фанатов новым постом в соцсети. Она опубликовала жизнерадостное фото, на котором показана сидящей на снегу по-турецки с разбросанными в стороны поднятыми руками и улыбкой на губах. Под кадром певица оставила сообщение, которое дало поклонникам повод думать о том, что она находится в интересном положении.

"Счастье – это когда, ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви", – написала звезда. И спросила: "А что для тебя счастье?"

Внимание поклонников привлекла только фраза "Плод нашей любви". Они сразу решили, что мама троих детей таким образом дала понять, что ждет четвертого. "Опять беременная?", "Анечка, вы прямо светились от счастья!!!", "У вас будет ребеночек?", "Шикарная!!!! Самая красивая и современная мамочка", "Плод любви... По-любому, ребенок", "Счастье – это детишки!" – прокомментировали они.

Были и те, кто по-другому оценил слова бывшей солистки группы "ВИА Гра". "Это про альбом, а не про беременность", – отметила одна дама.

Недавно Анна Седокова будто в доказательство, что слухи о ее четвертой беременности далеки от действительности, показалась в бикини. А ранее погладила себя между ног.

Фоторепортаж
Анна Седокова родила с мужем
Полина ДОРОЖКИНА

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