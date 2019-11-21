Экс-солистка "ВИА Гры" спрятала голые прелести

Анна Седокова поделилась с фанатами свежим кадром и размышлениями. На фото она лежит под окном в постели без одежды, закрыв глаза, положив одну руку на другую и согнув ногу. Самые пикантные части тела певицы укутаны одеялом, видны только обнаженные плечи и бедро.

Под снимком артистка спросила, кто сколько спит, и рассказала, что сама "сегодня три раза по часу и еще полтора часа в гостинице", из-за перелетов "собирая ночь по минуткам". Потом, вспомнив, как "совсем мало спала" раньше, и отметив, что некоторые известные люди "спали гораздо меньше признанной нормы и чувствовали себя вполне здоровыми", привела слова ученых и призналась: "Подобные нарушения сна – обратная сторона большого таланта или гениальности. Я решила зайти в гениальность таким путем".

Подписчики рассказали, сколько времени у них уходит на ночной отдых. И оценили вид экс-солистки "ВИА Гры", поделившись впечатлениями от увиденного: "Такая нежная, мягкая", " Сладко спишь", "Красивая фотография".

Кто-то не сразу Узнал экс-солистку "ВИА Гры" – "сначала подумал что на фото Ани Лорак лежит". Некоторые удивились: "Ты что спишь голая?", "Это слишком ярко для сна".

Ранее Анна Седокова в бикини засыпалась песком и раздвинула стройные ноги.