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"Слюни закончились": Седокова открыла пышный бюст

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая участница "ВИА Гры" в алом наряде рассказала, как любить себя

Анна Седокова выложила в Instagram фото, на котором позирует в роскошном длинном платье цвета рубина, до пояса усыпанном стразами. Одежда не облегала тело, зато глубокое декольте открыло пышную грудь артистки, а колье подчеркнуло изящную шею. Этот образ покорил фанатов, не обошли они вниманием и ее слова под снимком.

В подписи к публикации она призвала фанатов не бояться своей индивидуальности, передает "Пятый канал". По словам певицы, "не важно, какой ты, важно, кто ты". В заключение звезда призвала накрасить губы алым цветом и начать "любить себя, наконец-то, ведь мы у себя одни такие классные".

Большинству подписчиков снимок понравился. Отметив красивое платье звезды, они расхваливали и ее саму (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

"Слов нет!!! Слюни закончились, только восхищение!", "Невероятная", "Бомбическая", "Грациозная", "Необыкновенная", "Богиня! Шикарно выглядишь!", "Прекрасная, очаровательная, чудесная Анна", "Королева", "Вы женщина номер 1". 

У одного из подписчиков кадр вызвал странную ассоциацию. "Кошмар на улице вызов...", – заявил он, но не объяснил, что имел в виду.

Наряды Анны Седоковой постоянно вызывают горячий интерес у ее поклонников. Недавно в клипе на песню "Алые губы", о которой она упоминает и в новой публикации, сексуальная брюнетка, раздвинув ноги, гладила себя. Ранее засветила тело в прозрачном платье и выставила напоказ голые бедра и ягодицы.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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