Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Дива": Седокова раскинула ножки

Анна Седокова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Певица решила открыть всю правду о себе

Анна Седокова поделилась радостной новостью с армией своих поклонников: звезда выпускает книгу.

"Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла", - 

так певица охарактеризовала на страничке в Instagram краткое содержание своего опуса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Тут же звезда разместила фотографию "девчонки, которая смогла". Анна сидит в широкополой шляпе, закрывающей лицо, и в платье с такими разрезами, которые не скрывают ни сантиметра болтающихся в воздухе ножек певицы.


"Уфф", "Невероятно красиво", "О боже, как я жду книги! Такие люди обязаны писать книги, уже заранее ее люблю", "Шикарные ножки", "Ох эти ноги ноги ноги...как будто к счастью две дороги", "Как всегда великолепна", "Дива" - 

вот лишь несколько комплиментов из того потока восхищенных слов, который обрушили на Седокову ее поклонники (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Их имена и фамилии выясняются

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей