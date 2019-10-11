Певица решила открыть всю правду о себе

Анна Седокова поделилась радостной новостью с армией своих поклонников: звезда выпускает книгу.

"Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла", -

так певица охарактеризовала на страничке в Instagram краткое содержание своего опуса.

Тут же звезда разместила фотографию "девчонки, которая смогла". Анна сидит в широкополой шляпе, закрывающей лицо, и в платье с такими разрезами, которые не скрывают ни сантиметра болтающихся в воздухе ножек певицы.

"Уфф", "Невероятно красиво", "О боже, как я жду книги! Такие люди обязаны писать книги, уже заранее ее люблю", "Шикарные ножки", "Ох эти ноги ноги ноги...как будто к счастью две дороги", "Как всегда великолепна", "Дива" -

вот лишь несколько комплиментов из того потока восхищенных слов, который обрушили на Седокову ее поклонники (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).