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Седокова сдавила грудь прозрачным корсетом

Седокова сдавила грудь прозрачным корсетом
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка снялась в эротичном белье

Анна Седокова опубликовала в своем Инстаграм пикантный снимок в полупрозрачном корсете. Большой бюст певицы, стиснутый в белье, практически вываливается из откровенного наряда. Под сексуальным снимком Седокова, празднующая сегодня 37-летие, поблагодарила подписчиков за поддержку.

Поклонники от бюста знаменитости без ума. В комментариях они начали всячески расхваливать внешность Анны Седоковой – они считают ее самой сексуальной и обворожительной.

"С днем рождения, самую милую, добрую, красотку и просто фантастическую девушку", "Аня, ты невероятная", "Поздравляю с днем рождения, красивая девушка", "Обворожительная, сексуальная девушка", "Ты нереально красивая, добрая, талантливая и самое главное искренняя-настоящая", "Секси", "Неповторимая, уникальная и настоящая", – написали в аккаунте Седоковой.

Свое 37-летие Анна Седокова, возможно, будет праздновать со своим молодым возлюбленным. Уже несколько месяцев звезда встречается с баскетболистом Янисом Тимма. Недавно появились слухи, что Седокова может быть беременна от нового избранника. 

Дарья ПЕТРОВА

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