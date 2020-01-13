Певица публично обратилась к женатому телеведущему

Анна Седокова решила поздравить Андрея Малахова с днем рождения через социальные сети. Бывшая солистка "ВИА Гры" призналась, что любит шоумена и даже посвятит ему отдельную главу своей книги, которая скоро выйдет. Обратилась она и к жене звезды экрана.

Также артистка вспомнила о клипе на свою песню "Привыкаю", главную роль в котором сыграл именно телеведущий. Для видео он преобразился в Джеймса Бонда.

"В моей книге, которая выйдет в феврале, будет глава о нем. О @malakhov007 #наташапрости, но я никогда не забуду то, что ты для меня сделал. Ты согласился стать частью #Привыкаю <…> Люблю, как друга, но сильно и преданно!" – обратилась Седокова к Малахову.

Шоумен не заставил себя долго ждать и написал певице в ответ: "Ты всегда в моем сердце!"

Подписчики начали обсуждать внешний вид Анны в клипе "Привыкаю". По их мнению, в нем она снялась на пике сексуальности и красоты.

"Очень красивый клип и песня!", "Лучшая ваша песня", "Мой любимый клип", "Здесь Аня на пике своей сексуальности", "Куколка", "Такая красивая в этом клипе, прям, ух!", "Такая красивая здесь и намного естественнее выглядит", "Самый естественный и лучший период в Вашей внешности", - высказались комментаторы.

Ранее Анна Седокова оголила грудь и показалась в прозрачных колготках и розовом корсете.