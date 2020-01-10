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"Сочная": Седокова в тесном корсете вывалила грудь

"Сочная": Седокова в тесном корсете вывалила грудь
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артистка встала в сексуальную позу

Анна Седокова порадовала поклонников откровенным снимком в Инстаграм. Певица снялась в прозрачных колготках и розовом корсете, открывающем ее пышную грудь. На фото она показана на коленях, склоненной назад.

Под кадром экс-солистка "ВИА Гры" также порассуждала об отношениях, отметив, что в последнее время мало о них говорит. Она пообещала рассказать подписчикам о собственном опыте.

Горячая фотография восхитила интернет-пользователей. В комментариях Седокову засыпали комплиментами:

"Роскошная", "Красотка", "Очень круто", "Шикарная", "Сексуальна безумно", "Крутое фото, Анна великолепная", "Как всегда, неповторима", "Фото – пушка просто", "Идеал", "Опять для Инстаграма хулиганишь?", "Сочная".

Некоторые комментаторы обратили внимание на позу певицы. "И что, так и не упали назад?" – пошутили они.

Ранее Анна Седокова снялась в постели без белья, прикрыв грудь рукой, и подергалась в искрящемся длинном платье с глубоким декольте.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Карина СИРАЗОВА

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