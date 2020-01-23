Звезда "Дома-2" рассказала, как лежала в инфекционной больнице

Алена Рапунцель пожаловалась на отца своего ребенка Илью Яббарова. Как оказалось, Новый год звезда "Дома-2" вместе с сыном провела в больнице – у мальчика диагностировали острый бронхит. Чтобы вылечить сына, Рапунцель понадобилось дорогое лечение – девушка отдала 70 тыс. рублей. А вот отец ребенка помощь не предложил.

Молодая мама очень переживала за сына и сбросила в больнице 6 кг.

"Мы Новый год отметили в инфекционной больнице с температурой под 40. Илья звонил, узнавал, как мы. Но я просто перенервничала и на стрессе сбросила шесть килограммов. А он даже не предложил помощь, не переводил деньги. Вообще ничего! На лечение Богдана 70 тысяч я отдала. Я всех врачей обошла", – пожаловалась Алена Рапунцель под камерами.

Алена Рапунцель и Илья Яббаров после расставания остались на проекте и строят свои отношения. Воспитывать ребенка они решили вместе, от алиментов участница "Дома-2" отказалась. Но Рапунцель рассчитывала, что в такой критической ситуации Яббаров им поможет.

Как оказалось, обвинять экс-любовника Алена начала рано – он предлагал помощь маме Рапунцель, но та отказалась. Об этом разговоре звезда "Дома-2" узнала только сейчас и решила извиниться перед Ильей Яббаровым.