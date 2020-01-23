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"Дорвался": ведущую "Дома-2" расцеловали у всех на глазах

"Дорвался": ведущую "Дома-2" расцеловали у всех на глазах
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Звезда телестройки шокировала видео с незнакомцем

Ольга Орлова поделилась с подписчиками необычным видео, где ее целует бородатый мужчина. Началось все с невинных поцелуев в щеку, а затем знакомый знаменитости прикоснулся губами к ее шее и обнял звезду.

Подписчики Орловой от всего происходящего в шоке. Они хотят знать, в каких отношениях Ольга состоит с незнакомцем. Один из пользователей предположил, что коллега блондинки Влад Кадони, с которым ей приписывают роман, сойдет с ума от ревности.

Один из комментаторов пояснил, что в ролике ее целует парикмахер.

"Кто это так целует Олю??!! Ухажер Олин?!", "Да кто же это?", "Пенсия сморщенная", "Оленька найдет еще свое счастье. Найдется ли такой достойный Оленьки? Нет мужиков нормальных", "Вот дает", "Ольга, ну вы как всегда, просто шикарная", "Зачем он так целует ее? Он что ее пес", "Зацеловал", "Кадони с ума сейчас сойдет", "Дорвался", "Парикмахер ее", – написали в Инстаграм Орловой комментаторы.

Личную жизнь Ольга Орлова предпочитает скрывать от посторонних глаз. Долгое время звезда шоу "Дом-2" жаловалась на отсутствие спутника, а недавно ее застали с новым мужчиной. С ним же звезда, похоже, отправилась в отпуск, где позировала без лифчика в бассейне. 

Дарья ПЕТРОВА

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