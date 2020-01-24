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Звезда "Дома-2" похвасталась длинной сосиской

Звезда "Дома-2" похвасталась длинной сосиской
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Специально для поклонников красотка записала видео

Бывшая участница скандального телешоу Дарья Пынзарь подразнила тех, кто на диете и придерживается здорового образа жизни. Девушка выложила провокационный ролик, показав свой обед.

Пынзарь вместе с мужем зашла в одно из кафе, где подают фастфуд и похвасталась поклонникам, сняв огромнейший хотдог с сочной большой сосиской. При этом она предложила пользователям придумать рифму к аббревиатуре ЗОЖ (видимо, по примеру Шнура) и шаловливо заявила, что это все ерунда.

Ранее Пынзарь выложила сексуальное фото, где позирует в расстегнутом комбинезоне.

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Кристина ЧЕРНИКОВА

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