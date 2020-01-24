Специально для поклонников красотка записала видео

Бывшая участница скандального телешоу Дарья Пынзарь подразнила тех, кто на диете и придерживается здорового образа жизни. Девушка выложила провокационный ролик, показав свой обед.

Пынзарь вместе с мужем зашла в одно из кафе, где подают фастфуд и похвасталась поклонникам, сняв огромнейший хотдог с сочной большой сосиской. При этом она предложила пользователям придумать рифму к аббревиатуре ЗОЖ (видимо, по примеру Шнура) и шаловливо заявила, что это все ерунда.

Ранее Пынзарь выложила сексуальное фото, где позирует в расстегнутом комбинезоне.