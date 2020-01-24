Телезвезда выпятила ягодицы в обтягивающем наряде

Юлия Ефременкова решила рассказать всем о своих чувствах к участнику "Дома-2" Мондезир Свет-Амуру. Признание ведущая телестройки написала под совместным фото. Ради снимка Юлия запрыгнула на руки в возлюбленному в кожаных штанах.

Вместе Ефременкова и Свет-Амур вместе почти год, а перед Новым годом участник шоу "Дом-2" сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Сама ведущая, судя по всему, безумно влюблена в любовника.

"О, Боже, деточка ты пропала!" – подумала я в ту минуту, как увидела тебя. А потом я пропала окончательно, когда меня контрольным выстрелом поразил Купидон, когда наши губы сомкнулись", – написала Ефременкова под фото.

Подписчики Юлии оставили в ее Инстаграм разные комментарии. Одни желают паре счастья, другие считают, что влюбленным не суждено быть вместе. По версии некоторых пользователей, поводом для замужества послужила беременность Ефременковой.

"Животик виден", "У меня аж мурашки по коже", "Какие нежные слова. Столько любви", "Вы друг другу не подходите. Тебе другой парень нужен, он тебя не любит, это видно", "Вы супер пара", "Самые-самые любимые. Будьте счастливы", "Беременна. Это видно", "Счастье должно быть тихим... Вы же, Юлия, кричите об этом!", "Кажется, она беременна", – написали в комментариях.

Ранее другую ведущую "Дома-2" расцеловали у всех на глазах.