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Бузова сбежала от любовника

Бузова сбежала от любовника
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Ведущая шоу "Дом-2" показала, как покидает курорт

Ольга Бузова опубликовала в Инстаграм ролик, где она сбегает из отеля. Покинуть любовника телезвезда решила из-за страшного паука, которого Давид Манукян не смог убить. Переживать за личную жизнь звезды не стоит – ролик оказался просто шуткой.

Похоже, Ольга Бузова решила поддержать своего возлюбленного. Блогер стал известен благодаря именно таким смешным видео в Инстаграм.

К видео поклонники Бузовой остались равнодушными, а вот внешность знаменитости им не дает покоя. Они всячески раскритиковали лицо звезды, которая на отдыхе использует минимум макияжа.

"Лицо в подсолнечное масло окунула?", "Мне кажется, у тебя очень сильно личико загорело. Еще и пятнами", "Зачем она в конце такое лицо делает? Страшненькая пипец", "Какой ужасный загар", "У вас такой некрасивый загар на лице", "Почему паук тебя не испугался, увидев без макияжа", – высказались комментаторы.

Большинство пользователей встали на защиту Ольги Бузовой. Они считают, что артистка на отдыхе может позволить себе расслабиться и отказаться от косметики. А изменения на ее лице связывают с долгим пребыванием на солнце. 

До этого Ольга Бузова прикрыла голые ягодицы руками. 

Дарья ПЕТРОВА

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