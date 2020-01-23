Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Все через постель": ведущую "Орла и решки" застали с продюсером

"Все через постель": ведущую "Орла и решки" застали с продюсером
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Знаменитость повеселилась на руках у чужого мужчины

Регина Тодоренко выложила на всеобщее обозрение фото, где ее на руках держит продюсер Николай Картозия. Ведушая шоу "Орел и решка" при этом веселится и высоко задирает ногу. Предвидя негативные комментарии, Тодоренко, вероятно, решила посмеяться над ситуацией на фото.

"Ну, вот! Теперь люди однозначно убедятся, что все через постель. Или когда ген продюсер канала @kartozz носит на руках) Ох, Регина, надо быть скромнее", – написала Тодоренко в Инстаграм.

Одним из первых на фото отреагировал муж звезды. "И как это понимать?" – прокомментировал Влад Топалов.

Под снимком комментаторы советуют Топалову отомстить жене и взять на руки другую девушку, а саму Регину просят вести себя скромнее. Кто-то, наоборот, не видит в фото ничего предосудительного.

"Регина намекает на "удели мне побольше внимания как мужчина", "Не надо к другим дяденкам на ручки, а то муж может и по-другому заговорить", "Регина просто добрый и веселый человек, для нее это ничего не значит, она просто балуется", "А Влад не заругается?", "Регина супер", "Вы такая смешная", – высказались поклонники шоу.

Повод для ревности у мужа Тодоренко действительно есть. Красотка считается одной из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка". В последнее время в аккаунте Регина Тодоренко появляется все больше откровенных снимков в купальниках.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"

Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей