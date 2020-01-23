Знаменитость повеселилась на руках у чужого мужчины

Регина Тодоренко выложила на всеобщее обозрение фото, где ее на руках держит продюсер Николай Картозия. Ведушая шоу "Орел и решка" при этом веселится и высоко задирает ногу. Предвидя негативные комментарии, Тодоренко, вероятно, решила посмеяться над ситуацией на фото.

"Ну, вот! Теперь люди однозначно убедятся, что все через постель. Или когда ген продюсер канала @kartozz носит на руках) Ох, Регина, надо быть скромнее", – написала Тодоренко в Инстаграм.

Одним из первых на фото отреагировал муж звезды. "И как это понимать?" – прокомментировал Влад Топалов.

Под снимком комментаторы советуют Топалову отомстить жене и взять на руки другую девушку, а саму Регину просят вести себя скромнее. Кто-то, наоборот, не видит в фото ничего предосудительного.

"Регина намекает на "удели мне побольше внимания как мужчина", "Не надо к другим дяденкам на ручки, а то муж может и по-другому заговорить", "Регина просто добрый и веселый человек, для нее это ничего не значит, она просто балуется", "А Влад не заругается?", "Регина супер", "Вы такая смешная", – высказались поклонники шоу.

Повод для ревности у мужа Тодоренко действительно есть. Красотка считается одной из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка". В последнее время в аккаунте Регина Тодоренко появляется все больше откровенных снимков в купальниках.