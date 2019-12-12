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Регина Тодоренко отдыхает в теплом краю и испытала на себе все капризы местного климата. Об этом она рассказала поклонникам в соцсети под фото, на котором ее роскошная обнаженная грудь просвечивает через мокрую майку во всей красе. Длинные волосы, скрученные в хвост, девушка перекинула наперед, на ее руке браслет из белых бус, а на пальце – широкое кольцо.
"Погода на Бали порадовала! Проливные тропические дожди... Да и чуть намокла", – ссообщила звезда ТВ, назвав свои укашения "бомбой".
Фанатызасыпали ведущую программы "Орел и решка" комплиментами, мужчины обсуждали пикантные части ее тела: "Естественная красота", "Сосочки огонь", "На этом фото много секса", "Я только обратил внимание на мокрую майку", "Кайф", "Соосок торчит", "Какая крутая", "Вы классная", "Как сексуально и красиво получилось", "Все украшения под Вашей майкой", "Внимание на сосцы".
Ранее на Регину Тодоренко набросились с критикой за "сдувшееся" тело, а до этого она сразила фанатов наповал эротичным кадром.
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