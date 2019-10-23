"Влупил ей в гримерной": Малахова сняли со звездой "Орла и решки"

Телеведущих жестко раскритиковали в Сети

Андрей Малахов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с Тульского медиафорума, который прошел 22 октября. Вместе с шоуменом на мероприятии засветилась и звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко.

Подписчики журналиста наибольшее внимание обратили на образы звезд, особенно на ярко-розовый пиджак Тодоренко. В комментариях разошлись во мнениях: некоторые оценили выбор знаменитостей, в то время как другие назвали их наряды безвкусными. Не обошлось и без похабных замечаний:

"Влупил ей в гримерной?", "Регину обожаю, как доченька мне, но что за одежда!? Боже, на вас всех!? Модно – не значит вам к лицу", "Андрей на Вячеслава Зайцева стал похож", "Показалось... Регина в "Пацанках", "Андрей, очень крутое фото получилось, ведь сейчас осень, и яркие цвета не помешают".

Ранее подруга Андрея Малахова Виктория Шелягова опубликовала совместное фото во время прогулки по центру Москвы. Она отметила, что к Малахову все время подбегали поклонники, чтобы сфотографироваться.