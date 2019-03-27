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Известную телеведущую затравили за лишние килограммы

Регина Тодоренко. Фото: www.globallookpress.com
Недоброжелатели не сделали скидку на то, что знаменитость недавно стала мамой

Регина Тодоренко родила первенца в декабре 2018-го, однако к пляжному сезону она уже давно готова. Звезда "Орла и решки" довольно быстро сбросила набранные за время беременности 18 кг и с гордостью демонстрирует в соцсети результаты своих трудов. Однако не все фолловеры артистки восхищаются ее телом.

Тодоренко опубликовала в Instagram свежий снимок, на котором позирует в модном слитном купальнике со змеиным принтом. Она призналась, что с нетерпением ждет лета. Некоторые подписчики посоветовали телеведущей еще немного похудеть, чтобы покорять точеной талией всех мужчин на пляже, когда начнется сезон.

"Худеть надо", "Ну хоть на человека стала похожа, а то раньше было страшно смотреть, но и ещё пару кило надо добавить!", "Фигура фу", – заявили недоброжелатели.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Однако поклонники, наоборот, восхищаются фигурой Тодоренко и не устают удивляться тому, как быстро она похудела после родов.

"Вы сногсшибательны", "Вы шикарно выглядите!", "Какая красотка жизнерадостная", "Всегда прекрасна", "Фигура огонь", "Как так быстро похудела?" - осыпают комплиментами ведущую ее восторженные фанаты.

Полина ИВАНОВА
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