Знаменитость призналась, что захаживает в секс-шоп

Блогер Регина Тодоренко, которая не так давно раздавала российским путешественникам лайфхаки, пустилась в откровения, раскрыв парочку интимных секретиков. Известно, что экс-ведущая "Орла и решки" танцевала стриптиз для любимого мужа, певца Влада Топалова и захаживала в магазин для лиц старше 18 лет.

Говоря простым языком, молодая мама – еще та шалунья. Она не стесняется покупок в секс-шопе, а в ее телефоне найдутся селфи без белья. Звезда без комплексов даже решилась бы на сцену для взрослых в кино.

А вот вторая половинка Регины не забалует. Девушка призналась, что держала супруга в ежовых рукавицах и отслеживала всех, кто ему ставил лайки в соцсетях, поведала Тодоренко в эфире утреннего шоу радиостанции "Люкс ФМ", передает "Обозреватель".