Телеведущая похвасталась глубоким декольте

Регина Тодоренко, которая недавно стала "Женщиной года" по версии одного глянцевого журнала, свела интернет-пользователей с ума. Бывшая ведущая "Орла и решки" засветила свой бюст крупным планом.

Первым не сдержал эмоций супруг Тодоренко Влад Топалов, который опубликовал больше десятка комментариев со смайликом в виде огня. Другие подписчики звезды также не остались равнодушными.

"Ой ой ой зачем же так горячо", "Красотка", "Вааууу", "Регина богиня! Одно удовольствие на Вас смотреть! Как бы я мечтала Вас пофоткать!", "Роскошная", "Волшебно красивая", "Классные тити", "Какая женщина", "Вот это секси", – отметили поклонники Тодоренко.

Многие фанаты телеведущей не нашли слов, чтобы описать красотку, они просто оставляли смайлики, как и ее муж.