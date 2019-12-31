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"Русалочка": полуголая звезда "Орла и решки" развалилась у бассейна

"Русалочка": полуголая ведущая "Орла и решки" развалилась у бассейна
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Телезвезда обнажила пышную грудь и стройные ноги

Регина Тодоренко отмечает Новый год в жарких странах. Ведущая "Орла и решки" опубликовала фото, ан котором показана около бассейна в черном купальнике с большим вырезом, демонстрируя стройные ноги и пышную грудь. Перед девушкой – стол с фруктами, а в руках – апельсиновый сок.

Телеведущая поздравила подписчиков с Новым годом и пожелала всем сил для достижения собственных целей.

В комментариях стали поздравлять Регину в ответ. Подписчики также оценили снимок звезды и ее фигуру: "Какая Вы красивая!", "Умничка!", "Какое изобилие фруктов и тепла", "Ты молодец, Регина!", "Выглядите потрясающе и ноги красивые", "Такая фигура определенно имеет право "греть пятки" в самом раю", "Прям русалочка", "Богиня", "Регина, ты секси", – написали Тодоренко под постом в Инстаграм.

Ранее ведущая "Орла и решки" засветила ягодицы и рассказала, как в прошлом году похудела на 18 килограммов.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Карина СИРАЗОВА

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