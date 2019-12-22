Нибиру
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Телезвезда завалилась на пальму и заслужила сравнение со скандально известной балериной.
Тодоренко снялась в откровенном купальнике с вырезом почти до пупка на пляже. Однако соблазнительный купальный наряд ее не спас. Девушку засмеяли за ракурс, который неудачно подобрал фотограф. Из-за этого ноги ведущей кажутся чересчур длинными, а голова – маленькой.
"Дикий ракурс,как у Волочковой", "перебор с ногами , вы тут промахнулись", "Ну и угол у фотографа Блииин , насколько Регина всегда красотка – но фотография мега – неудачная по всем параметрам", – высказались неприятно удивленные пользователи под кадром в Инстаграм.
Ранее Тодоренко появилась в костюме сексуальной Снегурочки.
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