Регина Тодоренко опозорилась на отдыхе

Телезвезда завалилась на пальму и заслужила сравнение со скандально известной балериной.

Тодоренко снялась в откровенном купальнике с вырезом почти до пупка на пляже. Однако соблазнительный купальный наряд ее не спас. Девушку засмеяли за ракурс, который неудачно подобрал фотограф. Из-за этого ноги ведущей кажутся чересчур длинными, а голова – маленькой.

"Дикий ракурс,как у Волочковой", "перебор с ногами , вы тут промахнулись", "Ну и угол у фотографа Блииин , насколько Регина всегда красотка – но фотография мега – неудачная по всем параметрам", – высказались неприятно удивленные пользователи под кадром в Инстаграм.

Ранее Тодоренко появилась в костюме сексуальной Снегурочки.