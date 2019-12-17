Регина Тодоренко прижалась к Деду Морозу

Подготовка к Новому году – 2020 идет полным ходом. Предпраздничная суета целиком захватила и простых россиян, и звезд. Последние снимаются в новогодних огоньках, выступают на корпоративах – в общем, дел невпроворот. Дамы особенно активно хвастаются роскошными, а временами неожиданными образами. Так, Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в наряде сексуальной Снегурочки.

В Инстаграм певца Влада Топалова появилось фото, где ведущая "Орла и решки" в переливающемся голубом платье прижимается к брутальному Деду Морозу, отклячив ягодицы. В роли сказочного дедушки, судя по всему, выступил сам муж Тодоренко.

"Шикарная семья" "Вы супер", – видимо, Топалов и Тодоренко в роли Деда Мороза и Снегурки пришлись по душе пользователям.

Ранее Регина Тодоренко снялась в мокрой майке без лифчика.