Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ведущая "Орла и решки" в костюме сексуальной Снегурочки отклячила ягодицы

Ведущая "Орла и решки" в костюме сексуальной Снегурочки отклячила ягодицы
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко прижалась к Деду Морозу

Подготовка к Новому году – 2020 идет полным ходом. Предпраздничная суета целиком захватила и простых россиян, и звезд. Последние снимаются в новогодних огоньках, выступают на корпоративах – в общем, дел невпроворот. Дамы особенно активно хвастаются роскошными, а временами неожиданными образами. Так, Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в наряде сексуальной Снегурочки.

В Инстаграм певца Влада Топалова появилось фото, где ведущая "Орла и решки" в переливающемся голубом платье прижимается к брутальному Деду Морозу, отклячив ягодицы. В роли сказочного дедушки, судя по всему, выступил сам муж Тодоренко.

"Шикарная семья" "Вы супер", – видимо, Топалов и Тодоренко в роли Деда Мороза и Снегурки пришлись по душе пользователям.

Ранее Регина Тодоренко снялась в мокрой майке без лифчика.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Судьбу "Северного потока - 2" решат до конца года

Немецкие власти торопятся с определением сроков укладки трубы в зимний период

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей