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Похудела на 18 килограммов: как изменилась ведущая "Орла и решки"

Похудела на 18 килограммов: как изменилась ведущая "Орла и решки"
Регина Тодоренко. Фото: www.globallookpress.com
Телезвезда рассказала о битве с лишним весом и засветила ягодицы

Регина Тодоренко похвасталась перед фанатами своей фигурой. На фото, появившемся в Инстаграм знаменитости, она занимается серфингом в бикини и при этом приседает, демонстрируя на камеру ягодицы.

Как признается сама ведущая шоу "Орел и решка" в прошлом году ей удалось сильно похудеть, однако потом она снова обрела пышные формы. Секрет своей идеальной фигуры Регина Тодоренко раскрывать не стала.

"В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад... побывала в семи странах с сыном, покаталась на серфе и на нервах мужа, о достижениях в семье писать не буду, но мы с @vladtopalovofficial наконец-то нашли ключи от всех потайных комнат в наших отношениях", – написала звезда экрана в Инстаграм.

Поклонники ведущей шоу "Орел и решка" восхищаются ее жизнерадостностью и целеустремленностью. Им новые формы звезды кажутся идеальными.

"Регина огонь", "Ну и ракурсы", "Прекрасные итоги! Очень вдохновляет! Красотка и умница!", "Невероятно красивая, энергичная и целеустремленная девушка, а также прекрасная мама", "Отличная фигурка", "Каккой роскошный зад", "Хорошее бедро", "Зачетный попец", "Ты умница. А большой зад мне очень нравится", "Идеальная девочка", – похвалили ее в комментариях.

Ранее Регина Тодоренко показала изменившееся тело в купальнике. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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