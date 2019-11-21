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Звезда "Орла и решки" в боди надела ошейник

Звезда "Орла и решки" в боди надела ошейник
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Телеведущая показалась в откровенно дерзком образе

Регина Тодоренко выложила в Instagram яркое фото. На нем звезда "Орла и решки" одета в черное боди и косуху из кожи. Стройные ноги раздвинуты, пышная грудь едва умещается в лиф. Дополняет образ ошейник.

"Forbes утверждает, что эта телочка, что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров Instagram", – сообщила телеведущая под кадром. Затем, указав доход той, которая обошла ее в рейтинге, назвав свой заработок, добавила, что "раз так пишет, значит так и есть", и это "отличная мотивация". И пошутила: "Пришвартовывала свою 30-метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЕМ СНЕ... Ну, погоди, Forbes". 

Поклонники не сдержали эмоций. "Вы клевая, красивая и настоящая", "Ты роскошна", "Очень крутая, так держать", "Шикарная", "Сильно. ВСЕ!!!!", "Леди-олигарх", "Огонь", "Телочка и правда офигительная", "Королева", "Ну прям модель", – засыпали они бывшую ведущую "Орла и решки" комплиментами.     

Регина Тодоренко делилась откровениями и смелыми фото. Как-то она выдала интимные секреты, оголила грудь и показалась в бикини.

Полина ДОРОЖКИНА

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