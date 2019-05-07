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"Целлюлит сплошной": раздетая телезвезда взбесила россиян

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Ведущая "Орла и решки" блеснула прелестями в Турции

Регина Тодоренко выложила в Instagram яркое фото с отдыха на теплом берегу. Фанаты не скрыли восхищения, недруги – осыпали колкостями.

На снимке звезда показана в плотно сидящем на стройной фигуре купальнике, что дало возможность рассмотреть все округлости. К тому же глубокий вырез помог любоваться видом ее груди. 

Под кадром теледива делилась впечатлениями, полученными на курорте. Напомнив, что поклонники "спрашивали о погоде в Турции", она сообщила, что "в Белеке немного прохладно, пару раз ночью шел дождик, в море купаются только отчаянные и наверное моржи".

Затем отметила, что там, где поселилась, есть "открытые бассейны с подогревом 🔥 и, конечно же, крытые...". После чего она посоветовала: "В общем, не бойтесь, налетайте на горячие путевки – и вперед, отдыхать", добавив, что сегодня побудет Гисметео и спрогнозирует на ближайшую неделю 23-25 градусов тепла".

Однако, несмотря на это, настроение у Тодоренко, похоже, отменное. В кадре она довольная стоит у воды, улыбаясь и высоко подняв руки, и что-то, видимо, кричит.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Отклики посыпались на страницу молодки, правда, были разными. Одним пришлось не по вкусу то, как она выглядит. Такие возмутились:

"Целлюлит сплошной", "Ужасно!", "Пресс качай. Поднимай ноги", "Одно притворство, не видно, что ли, ноги заплыли!", "На фото в полосатом раздельном купальнике талия уже".

 Другим очень понравилось увиденное. 

"Вы шикарно выглядите", "Все у Вас прекрасно, тем более после родов", "Отличная фигура! Фигура ЖЕНЩИНЫ!", "Регина выглядит великолепно!", "Чудесная!", "Вы классная, и фигура классная", "Бедра – это красота",

– похвалили они, не поскупившись на комплименты.

В декабре прошлого года телеведущая родила сына. Однако уже вернула прежнюю форму, расставшись с набранными во время беременности килограммами, и к пляжному сезону давно готова.

При этом звезда экрана не отказывает себе в удовольствии похвалиться в соцсети фигурой. Ранее она также засветилась в купальнике, плотно облегающем стройное тело. А до этого блеснула прелестями из глубочайшего декольте, чем сразила фанатов наповал.

О помолвке Регины Тодоренко, украинской телеведущей, певицы и композитора, наиболее известной по телепередаче "Орел и решка", с российским певцом, экс-солистом группы "Smash!!" Владом Топаловым стало известно в июле 2018 года. Через три месяца артисты поженились, а в начале декабря на свет появился их первенец.

Фоторепортаж
Свадьбы выбили звезд из колеи
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Фото: www.globallookpress.com Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Мария Максакова и Далхат Халаев. Кадр 1tv.ru Фото: www.globallookpress.com Бари Алибасова и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/alibasov_nana
Полина ДОРОЖКИНА
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