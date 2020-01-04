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Развлекается с другом: звезда "Орла и решки" оставила мужа

Развлекается с другом: звезда "Орла и решки" оставила мужа
Регина Тодоренко. Фото: www.globallookpress.com
Регина Тодоренко улетела из России на Бали

Экс-ведущая "Орла и решки" встретила Новый в компании супруга Влада Топалова и маленького сына Майкла. Однако спустя несколько дней улетела одна на Бали, оставив семью в Москве. На острове Регина Тодоренко нашла себе кампанию в лице Антона Птушкина.

Об этом артистка сообщила сама в Инстаграме, выложив фото с коллегой. Знаменитость отметила, что ее муж работает в Москве. Кадр Тодоренко с Птушкиным вызвал шквал эмоций у ее подписчиков.

"Вы – красавцы! Обожаю вас двоих!", "Первая коллаборация в новом году, и мне уже нравится 2020", "Изменяешь Владу?", "Вы как близнецы очень похожи даже цвет глаз", "Ого, какой дуэт!", "Как они похожи", "Сына вообще забросила?", "Регина как вы встретились?" – изумились интернет-пользователи.

К слову, на Бали Тодоренко вовсю осваивает серфинг. Однако без травм не обходится. Звезда призналась, что ушибла плечо и разбила нос борда о риф. 

Ранее Тодоренко разнесли за изменившееся тело. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Полина ИВАНОВА

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