Телеведущая засветила соски после душа

Регина Тодоренко снялась в ванной без лифчика. Звезда "Орла и решки" опубликовала видео, где она спела во время ухода за своими волосами – телеведущая высушила их полотенцем, а затем долго наносила на них различные средства. Сама она предстала в одной обтягивающей ночнушке, сквозь которую просвечивались соски.

Ролик собрал массу восхищенных комментариев. Подписчики Тодоренко удивились вокальным данным телеведущей и отметили, что ей пора петь на сцене:

"Красотка Регина!", "Классненько!", "Регина талантлива во всем", "Неужели так хорошо поете!", "Прекрасный голос в прекрасном теле".

Пока одни делали комплименты звезде, другие не удержались от едких комментариев. Наибольшее внимание привлекла грудь артистки – по мнению некоторых подписчиков, она выглядит меньше, чем обычно. Исполнение песни тоже понравилось не всем:

"Зачем же в кадре сосцы выставлять, простите", "И почему у тебя такой бесячий голос и ржач убогий?", "Где потерялась твоя грудь".

Регина Тодоренко не стесняется своего тела. Несмотря на то, что телеведущая недавно стала мамой, она находится в отличной форме и нередко балует подписчиков откровенными снимками. Так, недавно звезда "Орла и решки" опубликовала горячее фото около бассейна, где она показала стройные ноги и пышную грудь.