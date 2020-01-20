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Звезда "Орла и решки" без лифчика спела в ванной

Звезда "Орла и решки" без лифчика спела в ванной
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеведущая засветила соски после душа

Регина Тодоренко снялась в ванной без лифчика. Звезда "Орла и решки" опубликовала видео, где она спела во время ухода за своими волосами – телеведущая высушила их полотенцем, а затем долго наносила на них различные средства. Сама она предстала в одной обтягивающей ночнушке, сквозь которую просвечивались соски.

Ролик собрал массу восхищенных комментариев. Подписчики Тодоренко удивились вокальным данным телеведущей и отметили, что ей пора петь на сцене:

"Красотка Регина!", "Классненько!", "Регина талантлива во всем", "Неужели так хорошо поете!", "Прекрасный голос в прекрасном теле".

Пока одни делали комплименты звезде, другие не удержались от едких комментариев. Наибольшее внимание привлекла грудь артистки – по мнению некоторых подписчиков, она выглядит меньше, чем обычно. Исполнение песни тоже понравилось не всем:

"Зачем же в кадре сосцы выставлять, простите", "И почему у тебя такой бесячий голос и ржач убогий?", "Где потерялась твоя грудь".

Скриншот instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко не стесняется своего тела. Несмотря на то, что телеведущая недавно стала мамой, она находится в отличной форме и нередко балует подписчиков откровенными снимками. Так, недавно звезда "Орла и решки" опубликовала горячее фото около бассейна, где она показала стройные ноги и пышную грудь.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Карина СИРАЗОВА

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