Раздетая телезвезда села на полушпагат и подняла одну ногу

Регина Тодоренко и на отдыхе не забывает поддерживать форму. Она выполняет разные упражнения, благодаря которым, как отмечают фанаты, выглядит прекрасно. На свежем кадре в Инстаграм девушка в купальнике с глубоким – до пупка – вырезом, из которого выглядывает обнаженная грудь, сидит на траве, подогнув одну фигуристую ногу и охватив кольцом из рук другую.

"Доброе утро начинается с йоги", – отметила звезда ТВ под фото. И, поинтересовавшись, кто и сколько тоже занимается этим, добавила, что ей "за последнее время полюбилась дживамукти-йога".

Подписчики откликнулись. Многие делились собственным опытом и просили совета. Не обошли вниманием и саму Регину. "Красивая, веселая, самая классная ведущая "Орла и решки", "Фигура", "Мама Регина в прекрасной форме", "Как всегда, прекрасна и удивительна, и красотка", "Потрясно выглядишь", – восхищались ею поклонники.

Ранее ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко выставила напоказ роскошную грудь и снялась в плотно облегающем стройное тело купальнике.