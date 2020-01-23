"Это месть": Асмус влипла в жуткий скандал
Кристина Асмус снова влипла в скандал. Несколько месяцев назад она прервала сотрудничество со своим администратором, а та, как оказалось позже, свои обязанности продолжала выполнять – общалась с организаторами разных мероприятий за спиной у актрисы и делала рекламу.
Обо всем происходящем звезда фильма "Текст" узнала случайно, когда с нею связались недовольные заказчики – бывшая помощница уже долгое время водила за нос организаторов кинофестиваля. Знаменитость рассказала о случившемся в соцсети.
"Но самое жуткое я узнала вчера. Причем случайно... [девушка] Продолжала быть моим администратором в глазах людей (с которыми раньше вела диалог) и почти ежедневно плела байки, что на это мероприятия я не могу пойти, потому что дата уже занята", – поделилась она откровением в Инстаграм.
Актриса в ужасе от всего происходящего. Она не понимает, зачем бывшая помощница так отомстила ей, и надеется, что никаких денег ее так называемому администратору никто не переводил.
"У меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?! Но перед организаторами и заказчиками, которые на меня рассчитывали и которых водили за нос долгое время, неудобно. И я очень надеюсь, что не были взяты никакие предоплаты... В общем, фильм "Текст" воплотился в моей жизни", – добавила звезда.
Поклонники к случившемуся отнеслись по-разному: одни поддерживают Асмус, другие винят ее в произошедшем.
"Какая жесть! Какой-то неадекват", "Это месть вам?", "Непростительная
халатность. В этой ситуации дурочка вы. Нельзя так вести дела", высказались в
Интернете.
Кристина Асмус не в первый раз оказывается в центре скандала. Фильм "Текст" с ее участием до сих пор обсуждают в социальных сетях. Зрители, посмотревшие картину, посчитали, что в постельной сцене актеры не имитировали близость, а занимались сексом по-настоящему. Режиссер картины рассказал, что этот эпизод был самым сложным для него.
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