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Как Асмус и Янковского тренировали для постельной сцены

"Страхи и комплексы": как Асмус и Янковского тренировали для постельной сцены
Кристина Асмус и Иван Янковский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
От актеров потребовали максимальной откровенности

Режиссер фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал, что откровенная сцена с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского стала для него самой сложной в кинокартине.

"У них свои страхи и комплексы... Да и я не порнорежиссер", – приводит его слова издание "7 Дней". Он признался, что ему трудно было командовать актерами, однако потребовал от них высокой степени откровенности: "Вы это снимаете не для чужого глаза, а для собственного использования. Вы не думаете, что кто-то еще это увидит". Чтобы разрядить обстановку на съемочной площадке, Шипенко пошутил, что пару раз в жизни Кристина и Иван, наверное, делали это, потому должны знать, как все происходит.

Режиссер признался, что не удивился, когда Асмус начали травить в соцсетях из-за этой роли. "Я с самого начала знал, что будет такая реакция. Наше общество консервативное, и не все понимают, что... кино – это обман", – отметил Шипенко.

Сам мастер не видит ничего предосудительного в скандальной сцене. Он считает, что секс – просто часть жизни, которая давно уже присутствует в телефонах у многих.

Фоторепортаж
На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Валентина МАЙОРОВА

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