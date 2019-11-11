Актрису затравили после эротического эпизода

После выхода на экран фильма "Текст" сыгравшая в нем Кристина Асмус стала жертвой настоящей травли в Сети.

"Оказалось Кристине поступают реальные угрозы... Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием... но... государство должно их взять под контроль", -

написал на страничке в Instagram известный писатель Александр Цыпкин.

Литератора поддержал в комментариях актер Максим Виторган:



"У нас повестка дня каких-то дремучих годов. Актриса снялась в откровенной сцене– *** (удивительное) событие вообще!".

"Упоролись окончательно", – констатировал в ответ на это Цыпкин.

Многие комментаторы поддержали писателя и артиста:

"В конце концов это ее работа и она ее делает на все сто!!!", "Почему красивая голая женщина всех так взбудоражила то, не пойму никак", "Это очередной нарыв, который вскрылся неожиданно", "Актриса на то и актриса, сниматься в том, что прописано в сценарии", "Реально же опасно это все уже, и дело не только в Кристине... Легкость бросания призывов от чувства безнаканности к хорошему не приведет".



Другим фильм показался слишком откровенным. Впрочем, кое-кто из подписчиков решил, что это просто нестандартный ход для продвижения картины:

"Ажиотаж вокруг фильма раскручивают )", "Давайте не будем забывать ,что фанатеть там особо не от чего ! И именно поэтому этот движ !", "если бы это был пиар фильма, то самый *** (замечательный) ", "это пиар никому не интересного кино с малоизвестной актрисой".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.