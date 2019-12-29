Актриса призналась, что уже неделю лежит в больнице

Кристина Асмус, которую буквально затравили за откровенную сцену в фильме "Текст", откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

Расстроенная актриса рассказала, что уже неделю лежит в больнице с острой бактериальной инфекцией.

"Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями #текстконкурс из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии", - пожаловалась она в своем Инстаграм.

Возможно, у Асмус на фоне скандала и усталости просто не выдержали нервы. Кристина поспешила успокоить взволнованных поклонников и сообщила, что завтра ее обещают выписать. Но праздничное настроение испорчено.

Ранее Янковский рассказал об интиме с Асмус.