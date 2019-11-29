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Асмус и Богомолов: самые скандальные секс-сцены в российском кино

Асмус и Богомолов: самые скандальные секс-сцены в российском кино
Кадр из фильма "Портрет в сумерках"
Провокационные эпизоды едва не сорвали выход фильмов в прокат

В Сети продолжают обсуждать скандал, разразившийся из-за эротической сцены с участием Кристины Асмус в фильме "Текст". Зрители начали травить актрису: они решили, что она реально занималась сексом со своим партнером. Критике подверглась и реакция супруга артистки Гарика Харламова, который заступился за жену.

Однако "Текст" – далеко не единственный фильм с откровенными сценами, шокировавшими публику. "Утро" вспоминает и другие скандальные российские картины.

"Содержанки" – кинодебют режиссера Константина Богомолова бьет рекорды по количеству эпизодов с обнаженными актерами. В смелых сценах режиссер снял и свою бывшую жену Дарью Мороз, что вызвало бурное обсуждение публики.

Эротическая драма "Верность", в этом году дебютировавшая на "Кинотавре", получила массу положительных отзывов. Критики отметили, что в российском кино наконец научились правдоподобно заниматься сексом, передает Russia Beyond.

Постельная сцена с участием Данилы Козловского в фильме "Тренер" также не оставила зрителей равнодушными. Артист признался, что они со своей партнершей не сдерживали себя во время съемок, что сделало эпизод очень откровенным и чувственным.

Фильм Алексея Балабанова "Груз 200", рассказывающий о последних днях Советского Союза, по-настоящему шокирует и внушает ужас. Сцена с изнасилованием девушки милиционером-психопатом, заставившим ее лежать в одной кровати с трупами, едва не сорвала выход картины на большие экраны, сообщает Onedio.

Карина СИРАЗОВА

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